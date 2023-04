Batan l’Otto Bibliothèque des Capucins Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Batan l’Otto Bibliothèque des Capucins, 13 mai 2023, Rouen. Batan l’Otto Samedi 13 mai, 16h00 Bibliothèque des Capucins Gratuit, sur inscription Battan L’Otto vous propose un spectacle musical pour les petits et pour les grands. Il sera question de fables, des langues et cultures differentes, de travail et d’amour, de comprendre mieux la nature humaine et ses detours. Laissez vous prendre au jeu, cela fait du bien à tous… Bibliothèque des Capucins 21 Rue des Capucins, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/batan-lotto »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 76 08 80 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Bibliothèque des Capucins Adresse 21 Rue des Capucins, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Bibliothèque des Capucins Rouen

Bibliothèque des Capucins Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Batan l’Otto Bibliothèque des Capucins 2023-05-13 was last modified: by Batan l’Otto Bibliothèque des Capucins Bibliothèque des Capucins 13 mai 2023 Bibliothèque des Capucins Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime