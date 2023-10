«Tu lis et tu joues!» Bibliothèque des Avanchets Vernier Catégorie d’Évènement: Vernier «Tu lis et tu joues!» Bibliothèque des Avanchets Vernier, 4 novembre 2023, Vernier. «Tu lis et tu joues!» Samedi 4 novembre, 13h00 Bibliothèque des Avanchets Au programme : 13h-13h30: Accueil en lecture à la ludothèque

13h30-15h: Jeux pour petits et grands à la ludothèque

15h-16h: Heure du conte à la bibliothèque avec Casilda Regueiro

16h-17h: Jeux à la ludothèque Entrée libre, tout public dès 5 ans Bibliothèque des Avanchets Rue du Grand-Bay 21, 1220 Avanchets Vernier 1220 Châtelaine Genève 022 306 07 96 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T13:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00

2023-11-04T13:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Vernier Autres Lieu Bibliothèque des Avanchets Adresse Rue du Grand-Bay 21, 1220 Avanchets Ville Vernier Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque des Avanchets Vernier latitude longitude 46.220863;6.108517

Bibliothèque des Avanchets Vernier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vernier/