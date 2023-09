Visite guidée Bibliothèque départementale Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Visite guidée 16 et 17 septembre Bibliothèque départementale

– Visites des espaces de la BdR et présentation d’ouvrages uniques et remarquables de la BdR.

Bibliothèque départementale 173 bis, rue Jean Chatel, 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Réunion La Réunion 0262 21 13 96 http://www.cg974.fr Au cœur du centre-ville de Saint-Denis, la Bibliothèque départementale est abritée dans un bâtiment où coexistent un édifice colonial (construit en 1937) et son extension contemporaine (depuis 2009).

Singulier grâce à ce mélange architectural, l’établissement l’est également par ses collections spécialisées sur La Réunion et l’océan Indien. La présence d’un patio intérieur et d’un jardin public offre aux lecteurs des espaces de réflexions et de détente. Etablissement accessible aux personnes handicapées

