Découverte des services de la Bibliothèque Départementale

Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00

Bibliothèque Départementale de l'Indre

Venez découvrir les locaux et les services proposés par la Bibliothèque Départementale. Une ouverture exceptionnelle pour les Journées du Patrimoine.

Toutes les actions présentées lors de cette journée sont à retrouver sur l’ensemble du réseau de lecture publique départemental. Bibliothèque Départementale de l’Indre 100 rue Montaigne, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254272924 https://www.biblio36.fr/index.php La Bibliothèque Départementale de l’Indre a pour mission d’apporter différentes aides aux bibliothèques de lecture publique du département (prêts de documents, outils d’animations, formation, conseils, …). Parking et places handicapé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

