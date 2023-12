Lectures en pyjama 2024 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy Catégorie d’Évènement: Bondy Lectures en pyjama 2024 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy, 20 janvier 2024, Bondy. Lectures en pyjama 2024 Samedi 20 janvier 2024, 18h00 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:00:00+01:00

A l'occasion de la huitième édition de l'événement national : Les nuits de la lecture, les bibliothécaires vous proposent d'assister à un spectacle ponctué de lectures d'albums jeunesse sur le thème du corps. Les enfants sont invités à venir vêtus de leur plus beau pyjama, sans oublier leur doudou ou leur peluche fétiche ! Et les parents accompagnateurs, eux, ne devront pas faire de bêtise pour assister à cette soirée ! Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy

