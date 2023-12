A la manière de Christian Voltz Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy Catégorie d’Évènement: Bondy A la manière de Christian Voltz Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy, 17 janvier 2024, Bondy. A la manière de Christian Voltz 17 et 27 janvier 2024 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

A la manière de Christian Voltz

17 et 27 janvier 2024
Bibliothèque Denis Diderot – Bondy
15:00-16:00

L'animatrice mettra à disposition des participants du matériel beaux-arts ainsi que des matériaux de récupération (boutons, fils de fer, laine, écrous, etc.) et leur proposera de créer un tableau « à la manière de Christian Voltz ». Par les Curiosités Ateliers Créatifs.

Bibliothèque Denis Diderot – Bondy
23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy
Bondy

