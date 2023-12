Mr Bricolo et ses amis Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy Catégorie d’Évènement: Bondy Mr Bricolo et ses amis Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy, 13 janvier 2024, Bondy. Mr Bricolo et ses amis Samedi 13 janvier 2024, 16h00 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T16:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

Pour épater les poules (Egged On) de Charley Bowers (1926), dans lequel Mr Bricolo décide d'inventer une machine pour rendre les œufs incassables. Mais l'aventure va s'avérer plus périlleuse que prévue ! La Maison démontable (One Week) de Buster Keaton (1920), dans lequel un jeune couple se fait offrir une maison en kit. Il ne reste plus qu'à la monter. Ce serait facile si un rival n'avait pas inversé les numéros des caisses… Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy

