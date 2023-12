Café coups de cœur – Édition spéciale ! Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy Catégorie d’Évènement: Bondy Café coups de cœur – Édition spéciale ! Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy, 13 janvier 2024, Bondy. Café coups de cœur – Édition spéciale ! Samedi 13 janvier 2024, 10h00 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00 Exceptionnellement, les bibliothécaires de la section adulte et ceux de la section musique et cinéma se regroupent pour vous présenter leurs coups de cœurs. On parlera donc de films, de livres et de musique ! Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy Détails Catégorie d’Évènement: Bondy Autres Lieu Bibliothèque Denis Diderot - Bondy Adresse 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Ville Bondy Lieu Ville Bibliothèque Denis Diderot - Bondy Bondy Latitude 48.898602 Longitude 2.47798 latitude longitude 48.898602;2.47798

Bibliothèque Denis Diderot - Bondy Bondy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bondy/