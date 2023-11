Le réel et la magie Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy, 16 décembre 2023, Bondy.

Le réel et la magie Samedi 16 décembre, 16h30 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy

Apparemment, ces deux mots sont antagonistes. Le réel, c’est ce qui est vrai et nous entoure. La magie, c’est ce qui est inexplicable et nous enchante. Pourtant, notre imaginaire chaque jour interfère avec la réalité. Chaque jour, nous utilisons notre bibliothèque intérieure – nos mythes, notre mémoire, notre poésie – pour juger et interpréter ce qui nous entoure. Qu’est ce qui, dans votre vie, est à la fois réel et magique ? C’est avec cette question que Marie Mortier réunit un groupe de personnes plurilingues. Et qu’elle leur propose un défi : celui de construire un autoportrait collectif. Pour cela, elle leur propose de mêler toutes les langues : celles du silence, du corps et des objets, celles du pays natal et celles d’ici, et toutes celles inventées.

*Avec les apprenants français des ateliers socio-linguistiques de la Ville de Bondy, du centre social J2P et de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives à Paris 19ème.*

*Direction du projet : Marie Mortier

Collaboration artistique : Charlie Arnaud

Coordination : Elise Dammarez

Crédit photographique : Mathilde Pannet*

*Le réel est la magie est une production de la compagnie Fictions collectives, mise en place en partenariat avec la bibliothèque Denis Diderot à Bondy, la coordination des ateliers socio-linguistiques de la Ville de Bondy, le centre social J2P et la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives à Paris 19ème. Le projet est financé par le Conseil Région d’Île-de-France, l’Appel à Agir In Seine-Saint-Denis, la préfecture de Seine-Saint-Denis, le Fonds de Développement pour la Vie Associative, la bibliothèque Denis Diderot, la Ville de Paris et la communauté d’agglomération Est Ensemble.*

Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T16:30:00+01:00 – 2023-12-16T17:30:00+01:00

2023-12-16T16:30:00+01:00 – 2023-12-16T17:30:00+01:00

Spectacles arts vivant