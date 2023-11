Atelier décoration du sapin Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy Catégorie d’Évènement: Bondy Atelier décoration du sapin Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy, 13 décembre 2023, Bondy. Atelier décoration du sapin Mercredi 13 décembre, 15h30 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Pour cette fin d’année 2023, les bibliothécaires proposent un atelier au fil de l’eau pour laisser libre court à sa créativité tout en faisant du recyclage pour décorer le sapin. Les enfants repartiront avec l’une de leur plus belle création et… on l’espère des étoiles plein les yeux ! Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T15:30:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Bondy
Lieu Bibliothèque Denis Diderot - Bondy
Adresse 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy
Ville Bondy
latitude longitude 48.898602;2.47798

