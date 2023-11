Le ciel est une carte Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy, 25 novembre 2023, Bondy.

Le ciel est une carte Samedi 25 novembre, 10h00 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy

Cette conférence retrace l’histoire de l’astronomie à travers la question du temps et de l’espace, et montre par la manipulation d’outils très simples qu’il est possible de s’orienter dans le temps et dans l’espace en observant les étoiles.

Conférence animée par Andy Richard

Entrée gratuite sur inscription par mail à education.populaire@bondy.fr ou sur https://www.ville-bondy.fr/vivre-a-bondy/culture/education-populaire/programmation-2022-2023/.

Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

Université populaire