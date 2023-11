Prendre la parole Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy, 14 novembre 2023, Bondy.

Girl Culture, de Mélanie Brun, 2019

Chronique d’une année de collège, celle d’adolescentes de 13 ans qui entrent en 4e. Une année marquée par des expériences souvent déroutantes : le corps qui change, le regard des autres, les garçons… À quoi pensent ces jeunes Parisiennes du 21e siècle et comment vivent-elles ces « premières fois » ?

Mardi 14 novembre à 10h00

Clean with me (after dark), de Gabrielle Stemmer, 2019

Sur les réseaux sociaux, des centaines de femmes se filment en train de faire le ménage chez elles. Pour ce film de fin d’études au département montage de la Fémis, Gabrielle Stemmer expérimente la forme du desktop documentary (film dont l’action se déroule sur le bureau d’un ordinateur).

Suivi de Au coeur du bois, de Claus Drexel, 2021

Il était une fois un bois encerclé par la ville. Il fut jadis une forêt, mais qui s’en souvient ? Dans le légendaire Bois de Boulogne, Samantha, Isidro, Geneviève et les autres font le plus vieux métier du monde. Entre confidences, humour et dignité, ils et elles nous emmènent au cœur du Bois.

Vendredi 24 novembre à 17h00

Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy

