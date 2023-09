Atelier du mercredi : gravure Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy Catégorie d’Évènement: Bondy Atelier du mercredi : gravure Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy, 11 octobre 2023, Bondy. Atelier du mercredi : gravure Mercredi 11 octobre, 15h00 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Ce mois-ci, les enfants s’initieront à la gravure avec les bibliothécaires. Ils dessineront, puis graveront leur plaque de polystyrène avant de faire leurs impressions. Ci-dessous, retrouvez une sélection d’albums illustrés avec la technique de la gravure. Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T15:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00

2023-10-11T15:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00 Jeunesse Ateliers du mercredi Détails Catégorie d’Évènement: Bondy Autres Lieu Bibliothèque Denis Diderot - Bondy Adresse 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Ville Bondy Lieu Ville Bibliothèque Denis Diderot - Bondy Bondy latitude longitude 48.898602;2.47798

Bibliothèque Denis Diderot - Bondy Bondy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bondy/