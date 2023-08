Notre cerveau est-il au repos quand nous dormons ? Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy Catégorie d’Évènement: Bondy Notre cerveau est-il au repos quand nous dormons ? Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy, 16 septembre 2023, Bondy. Notre cerveau est-il au repos quand nous dormons ? Samedi 16 septembre, 16h00 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Il existe de nombreuses idées reçues sur le fonctionnement du cerveau. Mais n’utilisons-nous que 10 % de notre cerveau ? Le sommeil est-il une perte de temps ? Pourtant, la recherche progresse et nous en apprenons chaque jour davantage sur cet organe complexe qu’est notre cerveau. Une meilleure compréhension de son fonctionnement peut également permettre d’améliorer notre qualité de vie. Je vous propose donc, au cours de cette conférence, de vous faire voyager au cœur du cerveau, pour une exploration ludique et didactique. Rencontre avec le Dr. Armelle Rancillac, Chercheuse Inserm au Collège de France. Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Bibliothèque Denis Diderot - Bondy
23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy
Bondy

