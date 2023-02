Exposition Les petits ambassadeurs du tri Bibliothèque Denis Diderot, Bondy Bondy Catégories d’Évènement: Bondy

Exposition Les petits ambassadeurs du tri Bibliothèque Denis Diderot, Bondy, 4 avril 2023, Bondy. Exposition Les petits ambassadeurs du tri 4 – 18 avril Bibliothèque Denis Diderot, Bondy Une expo ludique créée par les enfants pour les enfants! handicap moteur mi Bibliothèque Denis Diderot, Bondy 23 r Roger Salengro, 93140 Bondy Le Mainguy – Le Moulin à Vent Bondy 93140 Seine-Saint-Denis Île-de-France L’exposition Les petits ambassadeurs du tri : une exposition ludique créée par les enfants pour les enfants ! Des élèves ont imaginé et mis en scène une exposition ludique et artistique pour sensibiliser les enfants au tri et à la réduction des déchets ménagers. Bien trier pour bien recycler ! Un projet proposé et animé par l’association Les Curiosités Ateliers Créatifs, lauréat de l’appel à projets Zéro Déchet d’Est Ensemble.

L’atelier créatif : Ré-enchantons nos déchets ! Atelier créatif pour enfants avec l’objectif de sensibiliser au tri des déchets ménagers à la maison. Nous proposerons aux enfants de transformer des déchets recyclables (emballages carton, plastique, métal) en créations rigolotes ou décoratives.

