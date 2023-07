Histoires de filles, histoires de femmes Bibliothèque Denis Diderot Bondy Catégories d’Évènement: Bondy

Seine-Saint-Denis Histoires de filles, histoires de femmes Bibliothèque Denis Diderot Bondy, 8 mars 2024, Bondy. Histoires de filles, histoires de femmes Vendredi 8 mars 2024, 17h30 Bibliothèque Denis Diderot Entrée libre sans réservation Les élèves du conservatoire interprètent un répertoire de compositrices accompagnées de textes d’autrices avant de laisser place à leurs professeurs et aux bibliothécaires. Une deuxième partie sera proposée aux grand(e)s personnes pour des lectures plus engagées. Bibliothèque Denis Diderot 23, rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T17:30:00+01:00 – 2024-03-08T20:00:00+01:00

2024-03-08T17:30:00+01:00 – 2024-03-08T20:00:00+01:00 contes féministes contes pour enfants Classe d’arts plastiques Bondy / David Lacroix Détails Catégories d’Évènement: Bondy, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Bibliothèque Denis Diderot Adresse 23, rue Roger Salengro, 93140 Bondy Ville Bondy Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Bibliothèque Denis Diderot Bondy

Bibliothèque Denis Diderot Bondy Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bondy/