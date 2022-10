Concours de dessin à Wattrelos Bibliothèque de Wattrelos Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Concours de dessin à Wattrelos Bibliothèque de Wattrelos, 12 octobre 2022, Wattrelos. Concours de dessin à Wattrelos Mercredi 12 octobre, 13h30 Bibliothèque de Wattrelos

Gratuit

La bibliothèque de Wattrelos propose un concours de dessin sur le thème des animaux de la forêt, dans le cadre des Nuits des Bibliothèques. Bibliothèque de Wattrelos 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Centre-Ville Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Concours de dessins « Dessine les animaux de la forêt »

Remis des prix le mercredi 12 octobre après midi Pour toute la famille

