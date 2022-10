Festival BD – Trait d’Union à Wattrelos Bibliothèque de Wattrelos Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Festival BD – Trait d’Union à Wattrelos Bibliothèque de Wattrelos, 8 octobre 2022, Wattrelos. Festival BD – Trait d’Union à Wattrelos 8 – 22 octobre, les samedis Bibliothèque de Wattrelos

Gratuit

Festival de BD à la bibliothèque de Wattrelos, dans le cadre des Nuits des Bibliothèques. Bibliothèque de Wattrelos 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Centre-Ville Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Festival BD – Trait d’Union, par l’association Bulles Carrées. Auteurs, dédicaces, ateliers, exposition, lecture dessinée, conférence, ventes.

Les samedis 8, 15, 22 octobre Aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Pour toute la famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T09:30:00+02:00

2022-10-22T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Bibliothèque de Wattrelos Adresse 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Centre-Ville Ville Wattrelos lieuville Bibliothèque de Wattrelos Wattrelos Departement Nord

Bibliothèque de Wattrelos Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Festival BD – Trait d’Union à Wattrelos Bibliothèque de Wattrelos 2022-10-08 was last modified: by Festival BD – Trait d’Union à Wattrelos Bibliothèque de Wattrelos Bibliothèque de Wattrelos 8 octobre 2022 Bibliothèque de Wattrelos Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord