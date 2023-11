Viroflay, balade lumineuse mardi 14 novembre Bibliothèque de Viroflay Viroflay, 14 novembre 2023, Viroflay.

Viroflay, balade lumineuse mardi 14 novembre Mardi 14 novembre, 19h00 Bibliothèque de Viroflay possibilité d’acheter du matériel sur place

Dans le cadre de la campagne nationale « Cyclistes, brillez ! », les associations Véloflay et la Boîte à Cycler vous invitent à une balade lumineuse dans les rues de la ville.

Rendez-vous à 19h pour vérifier votre éclairage et participer au concours de visibilité : n’hésitez pas à venir avec ce que vous avez de plus voyant dans le respect de la règlementation. Vous pourrez également compléter votre équipement grâce à la présence sur place des commerçants du magasin Vélocité.

Départ à 19h30 pour une parade lumineuse dans les rues de Viroflay. Les enfants autonomes à vélo sont les bienvenus.

Bibliothèque de Viroflay 74, avenue du Général Leclerc, 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « viroflay@mdf-idf.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T19:00:00+01:00 – 2023-11-14T20:30:00+01:00

2023-11-14T19:00:00+01:00 – 2023-11-14T20:30:00+01:00

balade lumineuse

FUB 2023