Balade parisienne et philosophique Samedi 10 juin, 16h00 Bibliothèque de Viroflay Gratuit sur réservation Thibaut Gress, agrégé de philosophie, normalien, spécialiste de Descartes, est également l'auteur de guides philosophiques qui proposent au lecteur de découvrir la vie et l'oeuvre des grands penseurs au fil d'une déambulation dans les rues de Paris. Bibliothèque de Viroflay 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France

2023-06-10T16:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00

