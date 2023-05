Fresque du climat Bibliothèque de Viroflay Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Fresque du climat Bibliothèque de Viroflay, 9 mai 2023, Viroflay. Fresque du climat 9 et 10 mai Bibliothèque de Viroflay Gratuit sur réservation L’atelier de La Fresque du climat est un jeu collaboratif basé sur des données scientifiques du dernier rapport du Groupement Intergouvernemental de l’Evolution du Climat (GIEC). Il fournit des clés de compréhension pour agir efficacement dans un monde qui change. Mardi 9 mai de 14h à 16h. La Forge.

Gratuit sur réservation au 01 30 24 47 25. Mercredi 10 mai de 15h à 18h. Bibliothèque.

Gratuit sur réservation au 01 39 24 34 40. Bibliothèque de Viroflay 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 24 47 25 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 24 34 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T14:00:00+02:00 – 2023-05-09T16:00:00+02:00

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Viroflay, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque de Viroflay Adresse 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Ville Viroflay Departement Yvelines Lieu Ville Bibliothèque de Viroflay Viroflay

Bibliothèque de Viroflay Viroflay Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viroflay/

Fresque du climat Bibliothèque de Viroflay 2023-05-09 was last modified: by Fresque du climat Bibliothèque de Viroflay Bibliothèque de Viroflay 9 mai 2023 Bibliothèque de Viroflay Viroflay viroflay

Viroflay Yvelines