Viroflay, balade au château de Versailles Bibliothèque de Viroflay, 26 mars 2023, Viroflay. Viroflay, balade au château de Versailles Dimanche 26 mars, 14h00 Bibliothèque de Viroflay entrée libre Pour fêter les beaux jours et pouvoir nous rencontrer de façon conviviale, nous vous proposons une balade à vélo dimanche 26 mars dans l’après-midi.

Nous nous rendrons au parc du château de Versailles pour y partager un goûter. Cette balade est ouverte à tous, avec un parcours tranquille et sans difficulté. Bibliothèque de Viroflay 74, avenue du Général Leclerc, 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/viroflay/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T14:00:00+02:00 – 2023-03-26T18:00:00+02:00

