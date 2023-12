EXPOSITION « CLAIRIÈRES » Bibliothèque de Varades Loireauxence Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loireauxence EXPOSITION « CLAIRIÈRES » Bibliothèque de Varades Loireauxence, 24 janvier 2024, Loireauxence. Loireauxence Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24

fin : 2024-03-02 . Reproductions de deux albums de Delphine Perret : »le plus bel été du monde » et « Bjorn ». Aux heures d’ouverture de la bibliothèque. .

Bibliothèque de Varades Rue des écoles

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-27 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Loireauxence Autres Code postal 44370 Lieu Bibliothèque de Varades Adresse Bibliothèque de Varades Rue des écoles Ville Loireauxence Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Bibliothèque de Varades Loireauxence Latitude 47.442048 Longitude -0.985108 latitude longitude 47.442048;-0.985108

Bibliothèque de Varades Loireauxence Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loireauxence/