Yonne Visitez la bibliothèque communale de Thury Bibliothèque de Thury Thury, 16 septembre 2023, Thury. Visitez la bibliothèque communale de Thury 16 et 17 septembre Bibliothèque de Thury Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la bibliothèque de Thury et son fonds de 900 livres anciens, dont l’encyclopedie de Diderot et D’Alembert. Vous pourrez consulater tous ces livres sur place. Bibliothèque de Thury Rue du Boichet, 89520 Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 89 30 69 46 http://thury89.fr La bibliothèque municipale compte 900 livres anciens, dont une édition complète de l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

