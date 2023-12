Contes de Noël Bibliothèque de Sorde Sorde-l’Abbaye, 16 décembre 2023, Sorde-l'Abbaye.

Sorde-l’Abbaye Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:30:00

fin : 2023-12-16 11:30:00

Lecture de contes de Noël pour les jeunes enfants suivie de chants autour du sapin ! Nous aurons le plaisir de proposer friandises et chocolat chaud à l’issue de ces moments..

Bibliothèque de Sorde

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-06 par OT Pays d’Orthe et Arrigans