Projection : Le bleu te va bien [le mois du doc] Bibliothèque de Sorde Sorde-l’Abbaye, 4 novembre 2023, Sorde-l'Abbaye.

Sorde-l’Abbaye,Landes

Réalisé et écrit par Lucie Rivoalen. France 2022. Vivement Lundi ! / 51 min

Quatre femmes font famille. Elle y explore les liens resserrés ou distendus, éprouve les distances nécessaires et parfois impossibles.

Public : ados-adultes

Gratuit / Réservation conseillée, dans la limite des places.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 19:30:00. EUR.

Bibliothèque de Sorde

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Directed and written by Lucie Rivoalen. France 2022. Vivement Lundi! / 51 min

Four women make a family. In this film, Lucie Rivoalen explores the ties that are both tight and loose, and the distances that are both necessary and sometimes impossible.

Public: teens-adults

Free / Reservations recommended, subject to availability

Dirigida y escrita por Lucie Rivoalen. Francia 2022. Vivement Lundi / 51 min

Cuatro mujeres forman una familia. En esta película, Lucie Rivoalen explora los lazos que son a la vez estrechos y flojos, y las distancias que son a la vez necesarias y a veces imposibles.

Público: adolescentes-adultos

Gratuito / Se recomienda reservar, sujeto a disponibilidad

Regie und Drehbuch von Lucie Rivoalen. Frankreich 2022. Vivement Lundi! / 51 Min

Vier Frauen bilden eine Familie. Sie erkundet die engen oder gelockerten Bindungen, erfährt die notwendigen und manchmal unmöglichen Entfernungen.

Publikum: Jugendliche und Erwachsene

Kostenlos / Reservierung empfohlen, je nach Platzangebot

