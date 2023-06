Ateleir : Peintures végétales Bibliothèque de Sainte-Suzanne Orthez, 24 juin 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Par Le jardin de jules.

Comment créer des couleurs avec ce qu’on trouve dans nos jardins et notre cuisine ? Apprenez à transformer betteraves, oignons, noix ou baies de mahonia en une palette de couleurs extraordinaires pour faire la plus belle des cartes postales !.

Bibliothèque de Sainte-Suzanne

How do you create color with what you find in your garden and kitchen? Learn how to transform beet, onions, walnuts or mahonia berries into a palette of extraordinary colors to make the most beautiful of postcards!

¿Cómo crear color con lo que encuentras en tu jardín y en tu cocina? Aprenda a transformar remolachas, cebollas, nueces o bayas de mahonia en una paleta de colores extraordinarios para hacer la más bella de las postales

Wie kann man mit dem, was man in unseren Gärten und in der Küche findet, Farben erzeugen? Lernen Sie, wie Sie Rote Bete, Zwiebeln, Walnüsse oder Mahonienbeeren in eine außergewöhnliche Farbpalette verwandeln können, um die schönsten Postkarten zu erstellen!

