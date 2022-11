Marathon lecture Bibliothèque de Sainte Foy l’Argentière Sainte-Foy-l'Argentière Catégories d’évènement: Rhône

Sainte-Foy-l'Argentière

Marathon lecture Bibliothèque de Sainte Foy l’Argentière, 3 décembre 2022, Sainte-Foy-l'Argentière. Marathon lecture Samedi 3 décembre, 09h30, 14h30 Bibliothèque de Sainte Foy l’Argentière

participation libre pour le TELETHON 2022

Des bénévoles de la bibliothèque ou des lecteurs passionnés vous feront la lecture de différentes nouvelles, extraits de livres pour récolter des dons en faveur du Téléthon ! Bibliothèque de Sainte Foy l’Argentière 83 Grande Rue 69610 Sainte Foy l’Argentière Sainte-Foy-l’Argentière 69610 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Venez écouter, découvrir, lire, partager des extraits de livres tout au long de la journée (le matin à la bibliothèque de Ste Foy l’Argentière et l’après-midi à la salle Est Ouest.

Vous pouvez vous manifester à la bibliothèque pour proposer vous aussi une lecture le 3 décembre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:30:00+01:00

2022-12-03T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Sainte-Foy-l'Argentière Autres Lieu Bibliothèque de Sainte Foy l'Argentière Adresse 83 Grande Rue 69610 Sainte Foy l'Argentière Ville Sainte-Foy-l'Argentière Age maximum 99 lieuville Bibliothèque de Sainte Foy l'Argentière Sainte-Foy-l'Argentière Departement Rhône

Bibliothèque de Sainte Foy l'Argentière Sainte-Foy-l'Argentière Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-foy-largentiere/

Marathon lecture Bibliothèque de Sainte Foy l’Argentière 2022-12-03 was last modified: by Marathon lecture Bibliothèque de Sainte Foy l’Argentière Bibliothèque de Sainte Foy l'Argentière 3 décembre 2022 Bibliothèque de Sainte Foy l'Argentière Sainte-Foy-l'Argentière Sainte-Foy-l'Argentière

Sainte-Foy-l'Argentière Rhône