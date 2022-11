Exposition de Franck VOLAY Bibliothèque de Sainte Foy l’Argentière Sainte-Foy-l'Argentière Catégories d’évènement: Rhône

Sainte-Foy-l'Argentière

Exposition de Franck VOLAY Bibliothèque de Sainte Foy l’Argentière, 19 novembre 2022, Sainte-Foy-l'Argentière. Exposition de Franck VOLAY 19 novembre 2022 – 7 janvier 2023 Bibliothèque de Sainte Foy l’Argentière

Entrée libre et gratuite

L’artiste peintre Franck VOLAY vient exposer ses toiles à la bibliothèque ! Bibliothèque de Sainte Foy l’Argentière 83 Grande Rue 69610 Sainte Foy l’Argentière Sainte-Foy-l’Argentière 69610 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T09:30:00+01:00

2023-01-07T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Sainte-Foy-l'Argentière Autres Lieu Bibliothèque de Sainte Foy l'Argentière Adresse 83 Grande Rue 69610 Sainte Foy l'Argentière Ville Sainte-Foy-l'Argentière Age maximum 99 lieuville Bibliothèque de Sainte Foy l'Argentière Sainte-Foy-l'Argentière Departement Rhône

Bibliothèque de Sainte Foy l'Argentière Sainte-Foy-l'Argentière Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-foy-largentiere/

Exposition de Franck VOLAY Bibliothèque de Sainte Foy l’Argentière 2022-11-19 was last modified: by Exposition de Franck VOLAY Bibliothèque de Sainte Foy l’Argentière Bibliothèque de Sainte Foy l'Argentière 19 novembre 2022 Bibliothèque de Sainte Foy l'Argentière Sainte-Foy-l'Argentière Sainte-Foy-l'Argentière

Sainte-Foy-l'Argentière Rhône