Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19 20:00:00 . Le Trio de flûte traversière, harpe et piano numérique composé de Christelle Fosset, Isabelle Formet et Mickaël Durand, organiste titulaire de la cathédrale de Nantes, propose un concert pour fêter le Nouvel An. Nombre de places limitées. Réservation conseillée. .

