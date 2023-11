La mini chaîne du livre – session images Bibliothèque de Saint-Jean Genève Catégorie d’Évènement: Genève La mini chaîne du livre – session images Bibliothèque de Saint-Jean Genève, 2 décembre 2023, Genève. La mini chaîne du livre – session images Samedi 2 décembre, 13h30 Bibliothèque de Saint-Jean Gratuit Comment passer d’un dessin sur papier à une impression en milliers d’exemplaires? Comment fabriquer une image avec des outils numériques? Dans cet atelier, nous serons amené-es à composer des images à partir d’extraits de bande dessinée pour illustrer les textes déjà rédigés. Il est aussi l’occasion d’accueillir les éditions Atrabile, voisines de notre bibliothèque. Les Bibliothèques municipales vous proposent de participer à la création collective d’une édition. De l’écriture à la publication, papier et numérique, toutes les étapes font l’objet d’un atelier spécifique, un samedi par mois le long de la saison thématique « Fais-moi signe ».

Pour vous accompagner dans cette aventure, nous invitons Camille Bloomfield, poétesse, et Clovis Duran, graphiste. Retrouvez ces ateliers dans chacune des Bibliothèques du réseau ! Tous les rendez-vous, sur inscription : 16 Septembre, 10h-13h, Bibliothèques des Minoteries : Atelier d’écriture avec Camille Bloomfield

21 octobre, 10h-13h, Bibliothèque des Eaux-Vives : Atelier typographie avec Clovis Duran et Roger Gaillard, de la fonderie Extraset

2 décembre, 13h30-16h30, Bibliothèque de St Jean : Atelier images avec Clovis Duran et la maison d’édition Atrabile

27 janvier, 13h30-16h30, Bibliothèque de la Servette : Atelier mise en page avec Clovis Duran

2 mars, 14h-17h, Bibliothèque de la Jonction : Atelier impression avec Clovis Duran et Maud Bosset de Bahnhofstrasse

30 Mars, 13h30-16h30, Bibliothèque des Pâquis : Atelier reliure avec Clovis Duran et Virginie Bornand, relieuse aux BM

27 avril, 13h30-16h30, Bibliothèque de la Cité, Espace le 4e : Atelier publication numérique avec Camille Bloomfield et Cassandre Poirier-Simon, médiatrice culturelle numérique aux BM

11 juin, 18h30, Bibliothèque de la Cité, Espace le 4e : Apéro de remise des publications Bibliothèque de Saint-Jean Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève Genève http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch/fr »}] [{« link »: « https://camillebloomfield.com/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-saint-jean/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

