DéLIVRE-MOI TES SECRETS avec Michaël Escoffier, auteur Bibliothèque de Saint-Jean Genève, 18 novembre 2023, Genève.

Avec les albums Le Q du coq, La petite bûche ou encore l’ « _anti abécédaire » _Sans le A, Michaël Escoffier fabrique des histoires sans queue ni tête. L’auteur nous raconte comment les lettres reprennent leur liberté et comment il fait valser les jeux de mots.

Michaël Escoffier est un auteur français, spécialisé dans la littérature pour enfants. Il a écrit plus d’une centaine d’albums en collaboration avec des illustrateurs et des illustratrices de talent. Ses livres sont traduits dans le monde entier. Il partage son temps entre la France et le Québec.

Bibliothèque de Saint-Jean Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T15:15:00+01:00

Kris di Giacomo