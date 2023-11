L’arbre qui parle et L’Échidné et l’arbre ombrageux – Deux contes avec Olivier Sidore Bibliothèque de Saint-Jean Genève Catégorie d’Évènement: Genève L’arbre qui parle et L’Échidné et l’arbre ombrageux – Deux contes avec Olivier Sidore Bibliothèque de Saint-Jean Genève, 10 novembre 2023, Genève. L’arbre qui parle et L’Échidné et l’arbre ombrageux – Deux contes avec Olivier Sidore Vendredi 10 novembre, 18h00 Bibliothèque de Saint-Jean gratuit L’Arbre qui parle nous emmène dans la savane africaine avec Papa Hyène qui cherche de la nourriture pour sa famille. Il fait chaud ! Pas de pluie ! Papa Hyène ne trouve rien à manger, puis il arrive devant un arbre … qui parle ! Cette fable clownesque fait rire les enfants et les adultes et le comique pointe sa sagesse dans un joli clin d’œil de nos amis végétaux. L’Échidné et l’arbre ombrageux nous emmène en Australie aborigène pour un conte du Temps du Rêve, le temps de la création de toutes choses. Dans le grand désert, l’échidné, sorte de hérisson australien, garde les bébés animaux à l’ombre de l’arbre géant. Mais on ne lui donne à manger que les restes… Ce conte parle de l’attention aux autres, du partage, de l’eau, de la vie amenée par les arbres. La musique sort du magnifique tronc d’arbre creux joué par Olivier, le didgeridoo ! Olivier Sidore est comédien, musicien et peintre. Né en Provence, il a grandi à Saint-Cyr-sur-Mer. Il émigre en Australie en 1983, où il se forme et travaille dans le théâtre jusqu’en 2005, notamment avec Tadashi Suzuki. Depuis vingt ans, il vit et travaille à Genève. Spectacle programmé dans le cadre de la nuit du conte Bibliothèque de Saint-Jean Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève Genève http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « http://bmgeneve.agenda.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-saint-jean/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

