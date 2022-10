Spectacle, atelier et rencontre à Sailly-lez-Lannoy Bibliothèque de Sailly-lez-Lannoy Sailly-lez-Lannoy Catégories d’évènement: Nord

Sailly-lez-Lannoy

Spectacle, atelier et rencontre à Sailly-lez-Lannoy Bibliothèque de Sailly-lez-Lannoy, 15 octobre 2022, Sailly-lez-Lannoy. Spectacle, atelier et rencontre à Sailly-lez-Lannoy Samedi 15 octobre, 17h30 Bibliothèque de Sailly-lez-Lannoy

Gratuit, sur inscription

Spectacle, atelier et rencontre à Sailly-lez-Lannoy dans le cadre des Nuits des bibliothèques Bibliothèque de Sailly-lez-Lannoy 3 chemin des Écoliers 59390 SAILLY-lez-LANNOY Sailly-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France Spectacle de marionnettes

« Le loup dans le livre »

Pour les enfants à partir de 6 ans Atelier – FRESQUE DU CLIMAT

Venez participer à un atelier ludique, pédagogique et collaboratif !

Vous pourrez jouer à relier les causes et les conséquences de la crise climatique actuelle à travers un jeu de 42 cartes tout en partageant vos avis et vos propositions !

Atelier scientifique et accessible !

À partir de 12 ans

Samedi 15 octobre 2022 de 17h30 à 19h30 Rencontre

Échanges autour du verre de l’amitié

Pour tous

Samedi 15 octobre 2022 à partir de 19h45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T17:30:00+02:00

2022-10-15T19:30:00+02:00 MEL

Détails Catégories d’évènement: Nord, Sailly-lez-Lannoy Autres Lieu Bibliothèque de Sailly-lez-Lannoy Adresse 3 chemin des Écoliers 59390 SAILLY-lez-LANNOY Ville Sailly-lez-Lannoy lieuville Bibliothèque de Sailly-lez-Lannoy Sailly-lez-Lannoy Departement Nord

Bibliothèque de Sailly-lez-Lannoy Sailly-lez-Lannoy Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sailly-lez-lannoy/

Spectacle, atelier et rencontre à Sailly-lez-Lannoy Bibliothèque de Sailly-lez-Lannoy 2022-10-15 was last modified: by Spectacle, atelier et rencontre à Sailly-lez-Lannoy Bibliothèque de Sailly-lez-Lannoy Bibliothèque de Sailly-lez-Lannoy 15 octobre 2022 Bibliothèque de Sailly-lez-Lannoy Sailly-lez-Lannoy Sailly-lez-Lannoy

Sailly-lez-Lannoy Nord