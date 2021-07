Bibliothèque de rue Colombelles, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Colombelles.

Bibliothèque de rue 2021-07-30 14:00:00 – 2021-07-30 17:00:00 Square près de l’école des Tilleuls Plateau

Colombelles Calvados

La médiathèque s’installe sur le Plateau, dans le square près de l’école des Tilleuls, avec une sélection de livres, des jeux de société et un atelier « Mer et merveilles ».

En partenariat avec le centre socioculturel et sportif Léo Lagrange.

mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46

