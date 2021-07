Bibliothèque de rue Colombelles, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Colombelles.

Bibliothèque de rue 2021-07-21 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-21 17:00:00 17:00:00 rue Gracchus Babeuf Quartier Jean-Jaurès

Colombelles Calvados Colombelles

La médiathèque s’installe dans le quartier Jean-Jaurès, rue Gracchus Babeuf, avec une sélection de livres, des jeux de société et un atelier « Mer et merveilles ».

En partenariat avec le centre socioculturel et sportif Léo Lagrange.

mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46

