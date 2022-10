Spectacle déambulatoire familial à Radinghem-en-weppes Bibliothèque de Radinghem-en-Weppes Radinghem-en-Weppes Catégories d’évènement: Nord

Spectacle déambulatoire familial à Radinghem-en-weppes Samedi 15 octobre, 18h00 Bibliothèque de Radinghem-en-Weppes

Gratuit, sur inscription (places limitées – priorités aux inscrits du réseau MédiaWeppes)

Spectacle déambulatoire familial à Radinghem-en-weppes dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Bibliothèque de Radinghem-en-Weppes Rue de l’Église, 59320 Radinghem-en-Weppes Radinghem-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France Spectacle déambulatoire familial

« L’Enquête en médiathèque », par la Compagnie Les Baladins.

Depuis quelques temps, il se passe des choses étranges à la médiathèque…

Les livres se vident de leur sens, des mots s’effacent et les histoires disparaissent. D’aucuns affirment qu’un fantôme rôde dès la fermeture. Le personnel est terrifié, les usagers désertent les lieux. Devant la menace, la médiathèque risque de fermer définitivement ses portes…Venez mener l’enquête et résoudre l’énigme !

Ce spectacle bénéficie de l’Aide à la diffusion du Département du Nord et est financé par les 5 communes du réseau MédiaWeppes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T18:00:00+02:00

2022-10-15T19:00:00+02:00

Lieu Bibliothèque de Radinghem-en-Weppes Adresse Rue de l'Église, 59320 Radinghem-en-Weppes Ville Radinghem-en-Weppes

