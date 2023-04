Les contes du ventre rond Bibliothèque de Porchefontaine Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Les contes du ventre rond Bibliothèque de Porchefontaine, 24 mai 2023, Versailles. Les contes du ventre rond Mercredi 24 mai, 10h30 Bibliothèque de Porchefontaine Entrée libre dans la limite des places disponibles. D’un côté, ceux qui dévorent et croquent, de l’autre ceux qui courent et roulent pour ne pas être mangés.

Au milieu de tout ce monde, la conteuse qui prépare, assaisonne, goûte et sert ces contes du ventre rond. Dans le cadre du Mai Papillon 2023 Bibliothèque de Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 39 50 60 03 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 50 60 03 »}] La bibliothèque de Porchefontaine fait partie du réseau des bibliothèques de Versailles. Elle est ouverte à tous pour venir lire, travailler, visiter librement, mais aussi découvrir la diversité des ressources et des services proposés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

