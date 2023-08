Atelier créatif de Noël, à la bibliothèque de Pontcirq Bibliothèque de Pontcirq Pontcirq, 3 décembre 2023, Pontcirq.

Pontcirq,Lot

Venez participer à l’atelier créatif de Noël, pour petits et grands !.

2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Bibliothèque de Pontcirq Le bourg

Pontcirq 46150 Lot Occitanie



Join us for a creative Christmas workshop for young and old!

Participa en nuestro taller creativo navideño para grandes y pequeños

Nehmen Sie an der weihnachtlichen Kreativwerkstatt für Groß und Klein teil!

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Cahors – Vallée du Lot