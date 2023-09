Créer une BD roman-photo en breton Bibliothèque de Plouédern Plouédern, 23 octobre 2023, Plouédern.

Créer une BD roman-photo en breton 23 et 24 octobre Bibliothèque de Plouédern Gratuit

[FR] Atelier « Créer une BD roman-photo en breton »

Un thème : Voyage dans le temps !

2 demi-journées pour créer une histoire, la mettre en image et dessin.

2 groupes :

6 – 10 ans (de 10h à 12h)

11 – 18 ans (de 14h 16h)

A la fin de l’atelier, les participants partiront avec un livre !

A la bibilothèque de Poudern

Gratuit

Inscription : eric@tiarvrolandernedaoulaz.bzh

Un projet proposé par Ti Ar Vro Landerne Daoulaz dans le cadre du Festival Clair de Lune et aidé par la ville de Plouédern, la DRAC et la Région Bretagne.

Bibliothèque de Plouédern 49 rue de la Mairie 29800 PLOUEDERN Plouédern 29800 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T16:00:00+02:00

2023-10-24T10:00:00+02:00 – 2023-10-24T16:00:00+02:00