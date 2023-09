Café DYS-cutons ! avec les éditions ZTL Bibliothèque de Piriac-sur-mer Port au Loup Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Port au Loup Café DYS-cutons ! avec les éditions ZTL Bibliothèque de Piriac-sur-mer Port au Loup, 15 novembre 2023, Port au Loup. Café DYS-cutons ! avec les éditions ZTL Mercredi 15 novembre, 14h00 Bibliothèque de Piriac-sur-mer Entrée libre Sandra Todorovic, créatrice des Éditions ZTL-ZéTooLu, vous invite à une pause conviviale «dys.fférente» autour d’un café.

Dyslexique et dyspraxique, elle témoigne de son parcours, depuis son cursus scolaire jusqu’à son métier d’é.DYS.trice. Elle répond à vos questions sur les «dys.fficultés» de chacun. Échanger sur les apprentissages du quotidien, l’école, le devenir, partager des astuces de dys, parler de «Lecture confortable», de lecture plaisir.

Contact : 02 40 60 35 91 noelle.glowacki@piriac-sur-mer.fr

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique. Bibliothèque de Piriac-sur-mer 9 Rue du Port, 44420 Piriac-sur-Mer Port au Loup 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:noelle.glowacki@piriac-sur-mer.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

lecture enfant

