Gratuit, sur inscription, places limitées

La médiathèque de Sainghin en Weppes propose un atelier pour les enfants dans lequel ils vont fabriquer leurs propres feuilles de papier. Bibliothèque de Nicole Place du Général de Gaulle 59184 Sainghin-en-Weppes Sainghin-en-Weppes 59184 Nord Hauts-de-France Atelier Fabrication de papier

Réutilisez le papier plutôt que de le jeter! Fabriquez de jolies feuilles pour écrire des petits mots doux! Pour les enfants à partir de 6 ans et accompagnés

2022-10-14T17:00:00+02:00

2022-10-14T19:00:00+02:00

