Troc de livres à Sainghin en Weppes Bibliothèque de Nicole Sainghin-en-Weppes Catégories d’évènement: Nord

Sainghin-en-Weppes

Troc de livres à Sainghin en Weppes Bibliothèque de Nicole, 14 octobre 2022, Sainghin-en-Weppes. Troc de livres à Sainghin en Weppes 14 – 16 octobre Bibliothèque de Nicole

Gratuit

La bibliothèque de Sainghin en Weppes vous propose de participer à un troc de livres dans le cadre des Nuits des bibliothèques Bibliothèque de Nicole Place du Général de Gaulle 59184 Sainghin-en-Weppes Sainghin-en-Weppes 59184 Nord Hauts-de-France Troc de livres à la médiathèque de Sainghin en Weppes Amenez les livres (10 maxi) dont vous ne voulez plus et échangez avec d’autres!

Romans, albums et BD uniquement, en bon état.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T15:30:00+02:00

2022-10-16T12:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Sainghin-en-Weppes Autres Lieu Bibliothèque de Nicole Adresse Place du Général de Gaulle 59184 Sainghin-en-Weppes Ville Sainghin-en-Weppes lieuville Bibliothèque de Nicole Sainghin-en-Weppes Departement Nord

Bibliothèque de Nicole Sainghin-en-Weppes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainghin-en-weppes/

Troc de livres à Sainghin en Weppes Bibliothèque de Nicole 2022-10-14 was last modified: by Troc de livres à Sainghin en Weppes Bibliothèque de Nicole Bibliothèque de Nicole 14 octobre 2022 Bibliothèque de Nicole Sainghin-en-Weppes Sainghin-en-Weppes

Sainghin-en-Weppes Nord