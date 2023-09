Qui a tué le Grand Méchant Loup ? à Nemours (77) Bibliothèque de Nemours Nemours, 27 janvier 2024, Nemours.

Qui a tué le Grand Méchant Loup ? à Nemours (77) Samedi 27 janvier 2024, 14h00 Bibliothèque de Nemours gratuit

La Brigade de Contrôle des Contes est chargée d’enquêter sur la mort du patron de la Compagnie des Contes Populaires : le puissant Grand Méchant Loup.

Les enquêtrices vont tenter de retrouver l’assassin en interrogeant tout le personnel de l’usine : les trois petits cochons, « Gnogno » l’agneau, la chèvre de Monsieur Seguin, le petit Chaperon Rouge et sa grand-mère « Mémé Lanchon », Cendrillon ou encore Bob le Bodyguard.

Spectacle jeune public participatif sur fond d’enquête policière, adapté aux plus petits comme aux plus grands, « entre contes de fées et cartoon, entre Sherlock Holmes et Shrek. »

Bibliothèque de Nemours 135 Rte de Moret, Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Cluedo Contes

Collectif InterDisciplinaire