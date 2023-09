Le manga expliqué aux parents Bibliothèque de Mouzon Mouzon, 15 novembre 2023, Mouzon.

Mouzon,Ardennes

Mercredi 15 novembre à 17h00 à la bibliothèque de Mouzon venez en apprendre plus sur Le phénomène mangas qui fait un raz-de-marée sur la culture française et mondiale depuis de nombreuses années. Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver alors venez faire une rapide visite guidée du monde du manga, suivie d’un quiz pour tester vos connaissances, récompenses à la clé !.

Bibliothèque de Mouzon

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est



Wednesday November 15 at 5:00 pm at the Mouzon library, come and learn more about the manga phenomenon that has been sweeping French and world culture for many years. It?s not always easy to find your way around, so come and take a quick guided tour of the world of manga, followed by a quiz to test your knowledge, with prizes in store!

El miércoles 15 de noviembre a las 17.00 h en la biblioteca Mouzon, descubra el fenómeno del manga, que desde hace muchos años se extiende por la cultura francesa y mundial. No siempre es fácil orientarse, así que venga a una rápida visita guiada por el mundo del manga, seguida de un concurso para poner a prueba sus conocimientos, ¡con premios para todos!

Am Mittwoch, den 15. November um 17.00 Uhr in der Bibliothek von Mouzon erfahren Sie mehr über das Phänomen Manga, das seit vielen Jahren die französische und internationale Kultur überschwemmt. Es ist nicht immer einfach, sich darin zurechtzufinden. Machen Sie eine kurze Führung durch die Welt der Mangas, gefolgt von einem Quiz, bei dem Sie Ihr Wissen testen können und bei dem es Preise zu gewinnen gibt!

