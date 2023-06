Apéro polar « Gare aux morilles » Bibliotheque de Morigny-Champigny Créhange Créhange Catégories d’Évènement: Créhange

Moselle Apéro polar « Gare aux morilles » Bibliotheque de Morigny-Champigny Créhange, 7 juillet 2023, Créhange. Apéro polar « Gare aux morilles » Vendredi 7 juillet, 19h00 Bibliotheque de Morigny-Champigny De Laurent Bastien. Avec Sandrine Briard et Isabelle Ben Soussan. Lecture théâtralisée d’un polar, composé de 5 chapitres, qui invite le public à participer à la résolution d’une enquête policière dont il découvre progressivement l’intrigue. À l’issue de cette lecture-spectacle, ponctuée de références culinaires, le public est invité à partager son ressenti autour d’un apéritif convivial.

Dès 12 ans. Durée : entre 1h15 et 1h30.

