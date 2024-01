Rencontre et partage avec des jeunes de France et d’Afrique autour de la justice climatique Bibliothèque de Montrottier MONTROTTIER, jeudi 25 janvier 2024.

Rencontre et partage avec des jeunes de France et d’Afrique autour de la justice climatique Des jeunes des Monts du Lyonnais et du Burkina Faso, viennent partager avec nous leurs visions de la justice climatique Jeudi 25 janvier, 18h00 Bibliothèque de Montrottier Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T18:00:00+01:00 – 2024-01-25T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T18:00:00+01:00 – 2024-01-25T19:00:00+01:00

Bibliothèque de Montrottier Place des cèdres MONTROTTIER 69770