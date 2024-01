EXPOSITION « NOTRE PLANÈTE NOTRE AVENIR » du 03/01 au 27/01 Bibliothèque de Montrottier MONTROTTIER, mercredi 3 janvier 2024.

EXPOSITION « NOTRE PLANÈTE NOTRE AVENIR » du 03/01 au 27/01 Exposition sur le changement climatique 3 – 27 janvier Bibliothèque de Montrottier Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-03T10:00:00+01:00 – 2024-01-03T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

L’exposition Notre Planète Notre Avenir présente les échanges de jeunes du Sud et du Nord qui font entendre leurs voix pour la justice climatique et un monde vivable pour les générations futures.

Elle est issue d’un projet porté par l’association ActionAid Peuples Solidaires Monts du Lyonnais et Peuples Solidaires ATM d’Annecy.

A travers des textes, photos et dessins, ces jeunes rappellent l’urgence d’agir pour leur assurer un avenir.

L’exposition comprend également des photos de la série « Drowning World », Le monde se noie, réalisée par le photographe sudafricain Gideon Mendel, lors de catastrophes climatiques sur plusieurs continents en amont de la Cop21 à Paris en 2015.

Bibliothèque de Montrottier Place des cèdres MONTROTTIER 69770