Rencontre autour de la sélection du prix des Grands D’Monts Bibliothèque de Montrottier MONTROTTIER Catégorie d’Évènement: MONTROTTIER Rencontre autour de la sélection du prix des Grands D’Monts Bibliothèque de Montrottier MONTROTTIER, 24 novembre 2023, MONTROTTIER. Rencontre autour de la sélection du prix des Grands D’Monts Vendredi 24 novembre, 19h00 Bibliothèque de Montrottier Entrée libre Bibliothèque de Montrottier Place des cèdres MONTROTTIER 69770 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: MONTROTTIER Autres Lieu Bibliothèque de Montrottier Adresse Place des cèdres Ville MONTROTTIER Lieu Ville Bibliothèque de Montrottier MONTROTTIER latitude longitude 44.079985;4.578562

Bibliothèque de Montrottier MONTROTTIER https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrottier/