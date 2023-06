Club d’écoute spécial Charles Wolff Bibliothèque de Montreuil Montreuil, 15 juin 2023, Montreuil.

Club d’écoute spécial Charles Wolff Jeudi 15 juin, 18h00 Bibliothèque de Montreuil Entrée libre

Pour le dernier club d’écoute de l’année, les bibliothèques proposent de s’intéresser au critique musical Charles Wolff qui créa la première rubrique de musique enregistrée et réussit à constituer la plus remarquable collection de disques qui existât en France.

La rencontre sera animée par Thomas Henry, responsable des collections et des ressources documentaires à Radio-France, et s’inscrit dans le cadre de l’exposition Des oscillations, un modeste panorama des surfaces phonographiques contemporaines et quelques ellipses au Centre Tignous d’Art Contemporain.

Bibliothèque de Montreuil 14 boulevard Rouget de Lisle 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T19:00:00+02:00

